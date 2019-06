Fabio Paratici ha le idee chiare per rinnovare la difesa della Juventus. Il responsabile dell'area sport della Juventus ha già bloccato sia Demiral che Romero. Uno dei due vestirà la maglia bianconera in estate, l'altro resterà in prestito al club attuale. Ma c'è un altro difensore, un profilo top, che la Juve vuole acquistare. Secondo Tuttosport, le candidature di Koulibaly e De Ligt sono le più concrete anche se il Napoli non vuole cedere il centrale senegalese che una una clausola da 150 milioni di euro valida solo per l'estero. Per quanto riguarda il difensore dell'Ajax lo stallo con il Barcellona aiuta la Juve ma gli olandesi non hanno intenzione di cederlo per meno di 80 milioni di euro. L'alternativa ai due profili top è Manolas della Roma che ha una clausola da 36 milioni di euro pagabile in due rate e attivabile dal 1 luglio.