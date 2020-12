1









Al futuro di Arek Milik è sempre più un'incognita. L'attaccante polacco è fuori rosa e in scadenza di contratto con il Napoli, sullo sfondo c'è anche la Juventus che in estate aveva l'accordo col giocatore prima di virare su Morata. A gennaio i bianconeri, a caccia di una quarta punta per completare l'attacco, potrebbero tornare alla carica per Milik, per prenderlo a parametro zero per la prossima stagione. Difficilmente sarà un trasferimento che si concretizzerà a gennaio, perché il Napoli chiede 10 milioni di euro che la Juve non vuole spendere.