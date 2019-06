La Juve compra...e vende. Il Corriere di Torino conferma che Sami Khedira è in partenza in quanto non è nei piani di Maurizio Sarri per la prossima stagione. La Juve avrebbe così la possibilità di liberarsi di un ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione. La cessione di Khedira è già stata messa in preventivo da Fabio Paratici che cercherà di cedere anche un altro fedelissimo di Max Allegri: Mario Mandzukic.