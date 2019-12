Fabio Paratici ha in agenda un incontro con Mino Raiola per discutere il rinnovo di contratto di Blaise Matuidi, centrocampista della Juventus che va in scadenza a giugno 2020. La fumata bianca non è ancora arrivata e nelle prossime settimane Raiola discuterà il rinnovo con il Chief Football Officer bianconero che proprio per questo rinnovo sta ricevendo qualche critica dai tifosi, molti dei quali non vorrebbero prolungare l'accordo con Matuidi vista la sua carta d'identità. Altri invece sarebbero felici di vedere rinnovare il francese campione del Mondo, portatore di equilibrio e tanta esperienza.