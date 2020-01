Nulla di nuovo sotto il sole. Questa volta, però, sembra essere arrivata la decisione definitiva. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, Emre Can sarebbe destinato a lasciare la Juventus già in questa sessione di mercato. La scelta sarebbe stata presa soprattutto in virtù della volontà da parte di Sarri di accogliere Kulusevski già nei prossimi giorni, cosa che metterebbe Paratici nelle condizioni di dover liberare un posto a centrocampo.