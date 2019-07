Prima di lavorare al mercato in entrata, la Juve deve decidere le prossime cessioni e Fabio Paratici ha già quattro calciatori in lista pronti a salutare il club bianconero. Oltre a Mattia Perin che è sempre più vicino ad un trasferimento all'Aston Villa, il ds bianconero vuol piazzare Kean ad Everton o Wolves, Matuidi al Psg oppure al Man United mentre Sami Khedira sembra destinato a giocare in Inghilterra con i Wolves che sono interesati al calciatore. Nelle ultime ore è emerso anche l'interesse della Fiorentina per il calciatore tedesco.