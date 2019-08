Fabio Paratici ha scelto la strategia per il centrocampo della Juventus. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il prescelto per la cessione in mezzo al campo è Blaise Matuidi, centrocampista francese che piace a Monaco e PSG. Sembra invece destinato a restare Sami Khedira che ha convinto Maurizio Sarri grazie alle sua qualità tattiche e alla sua capacità di leggere il gioco. Sembra dunque Matuidi l'uomo destinato a lasciare il club bianconero prima del gong del 2 settembre.