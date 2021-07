"Ho sentito che Paratici vuole che resti al Tottenham e ovviamente come giocatore vuoi essere voluto, vuoi sentirti amato - che io ho al Tottenham. È bello sentire e dà motivazione. Sono sicuro che ci conosceremo dopo gli Europei”. Queste, le parole dia TalkSports, portale britannico, in cui si avvicina un po' di più alla permanenza agli Spurs. Kane fa gola a tante squadre, Juve compresa: ma la valutazione dei londinesi è altissima e rischia di diventare praticabile soltanto per il Manchester City, al momento in pole per il suo trasferimento.