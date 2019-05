Tra il nuovo allenatore e il mercato estivo, Fabio Paratici indica la via. Il direttore sportivo della Juventus ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Sampdoria.



SUL MERCATO - “Noi non dobbiamo fare clamore o fare meglio della scorsa estate, dobbiamo soltanto costruire la migliore squadra possibile. Agiremo secondo le direttive del nuovo allenatore, aspetteremo lui prima di muoverci”.



SULL'ALLENATORE - "Abbiamo le idee chiare, stiamo facendo le nostre valutazioni. Finché non termineranno tutte le competizioni mi sembra giusto rimanere in questa situazione, per rispetto di tutti”. SU GUARDIOLA - “Cosa ho pensato quando ho sentito le voci di questa settimana? Credo che sia un mondo un po’ strano, non abbiamo avuto contatti con Guardiola e non ci abbiamo mai pensato. Perché è sotto contratto e per mille altri motivi. Mi è sembrato molto strano. Ma questo è il nostro mondo e lo accettiamo”.



SU DYBALA - “E’ un grande giocatore, è nostro e abbiamo tantissima fiducia in lui, come testimoniano l’investimento fatto quattro anni fa e il rinnovo di contratto”.