continua a guardare in Serie A per il mercato del Tottenham. L'ex dirigente della Juventus, dopo aver prelevato Gollini dall'Atalanta, è intenzionato a rinforzare il pacchetto arretrato degli Spurs e per farlo ha nel mirino due calciatori che militano nel massimo campionato italiano.Il primo è, che continua ad essere il preferito del Tottenham ma che l'Atalanta non vuole cedere per meno di 60 milioni di euro. Ecco allora che, come riporta La Nazione, Fabio Paratici potrebbe decidere di virare suSul centrale serbo c'è anche la Juventus, ma il club di Commisso preferirebbe cederlo all'estero.e Paratici potrebbe decidere così di affondare il colpo soffiando alla Juventus un possibile obiettivo di mercato.