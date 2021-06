Fabio Paratici, nuovo direttore sportivo del Tottenham ha un occhio di riguardo per il campionato italiano. È normale e non potrebbe essere altrimenti, dopo i tanti anni di esperienza alla Juventus. Il dirigente degli Spurs è impegnato su due fronti caldi: il nuovo allenatore e una punta di livello che possa sostituire il partente Harry Kane. Per quel che riguarda il secondo fronte, secondo quanto riporta calciomercato.com, il Tottenham starebbe preparando l'affondo per Victor Osimhen, l'attaccante nigeriano del Napoli.