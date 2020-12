Fabio Paratici, come di consueto, ha analizzato la partita di stasera, Juventus-Dinamo Kiev, nel prepartita. Oggi l'ha fatto ai microfoni di JTV: "Mi aspetto una gara di crescita: stiamo facendo un percorso, con poco tempo e zero precampionato. Ogni partita è una tappa per noi. In tutti i percorsi ci sono degli stop, ma la squadra gioca ed è in crescita. Lucescu è un grande allenatore, a cui sono sempre piaciuti i giovani: ne ha cresciuti tantissimo, a partire da Pirlo e Baronio, e questa Dinamo è piena di giovani. Il modulo? Va al di là dei numeri, i giocatori poi sul campo si muovono. Sia i titolari che ci parte dalla panchina sono giocatori interessanti, tutti diversi, da amalgamare. E tutte queste partite serve a vedere come ciascuno di questi giocatori reagisce con gli altri. Stasera vorrei vedere una bella partita per proseguire la crescita, come stiamo facendo in questi due mesi".