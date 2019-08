Un 13 agosto a Roma, con il caldo che attanaglia e un obiettivo ben preciso: vendere, vendere quanto più possibile. La giornata di Paratici è stata frenetica, orse anche caotica. Dall'ambiente Juve assicurano che non si è recato nella Capitale per vedere Petrachi, oggi apparso a Trigoria. Né la Roma in generale. Per Calciomercato.com, il primo punto all'ordine del giorno è stato Gonzalo Higuain. I giallorossi continuano a sperare in Gonzalo per il post Dzeko, con il bosniaco che si avvicina ad ampie falcate verso l'Inter. Il Pipita proverà a rimanere a Torino: ma sa che è fuori dal progetto, e aspetta la mossa che possa cambiare tutto.



RUGANI - Lovren più vicino a Fonseca, con Rugani che resta oggi in bilico. Il giocatore resta in uscita: dopo il no al tentativo del Wolerhampton, e la quasi chiusura con l'Arsenal (qui è mancato l'accordo con la Juve), oggi c'è il Monaco. Richiesta d'informazioni da parte dei francesi nei giorni precedenti, oggi un contatto diretto tra club avvenuto proprio nella città eterna. Prima i monegaschi però devono capire il proprio futuro dirigenziale: non hanno un ds, e Mirabelli è vicino a occupare quella poltrona. In settimana, la trattativa può entrare nel vivo.