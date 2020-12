La Juventus sta pensando di riportare a Torino Moise Kean. L'attaccante di proprietà dell'Everton e in prestito al Psg, era stato sacrificato dal club l'anno scorso per motivi di bilancio, incassando 27,5 milioni di euro dalla sua cessione ai Toffees. Paratici prepara l'assalto per la prossima stagione, prima non è possibile perché l'attaccante ha già vestito due maglie in questa stagione (Everton e Psg). Già nei mesi scorsi la Juve ci aveva pensato come quarta punta, senza però fare nu vero e proprio tentativo.