La Juventus ha già in mente un altro colpo top a centrocampo per la prossima estate. Il primo obiettivo rimane Nicolò Zaniolo che piace molto a Paratici, ma la Roma non intende lasciarlo andare. Intanto, ieri sera, a domanda su Pogba ha risposto: "In questo momento è un giocatore dello United, siamo alla sesta di campionato e terza di Champions, è molto presto per pensare al mercato. Vogliamo molto bene a Pogba, come ai grandi ex che ci hanno dato tanto, è un grande giocatore, ma è presto per parlare di mercato. Siamo concentrati sulla costruzione di questa squadra e stagione".