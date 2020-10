Ha portato a compimento il matrimonio del promesso sposo Chiesa al fotofinish, è riuscito a piazzare, almeno per la stagione in corso, alcuni esuberi in prestito (De Sciglio, Rugani e Douglas Costa) e più in generale, è riuscito a muoversi in maniera strategica in un mercato fatto di occasioni, opportunità e basso potere d’acquisto. Ma la posizione di Fabio Paratici è avvolta da un alone di mistero. Come riporta Calciomercato.com, alcune comunicazioni in merito potrebbero arrivare giovedì, quando si terrà l’assemblea degli azionisti, anche se è altrettanto possibile che un’eventuale rivoluzione societaria possa richiedere un arco di tempo maggiore.



DUBBI SUL SUO RUOLO? - Il ruolo del CFO bianconero è in bilico da diversi mesi, il suo contratto, come quello degli altri componenti della dirigenza, è in scadenza. E per una società blasonata come la Juventus pianificare il futuro è una priorità, dato che il progetto triennale iniziato con Beppe Marotta sta per giungere alla conclusione. Ciò che viene contestato al responsabile dell’area tecnica non è tanto il suo valore come direttore sportivo in senso stretto, piuttosto il suo operato con una gestione totale della sezione sportiva e non solo, con Marco Re (che non fa più parte della Juve) e Giorgio Ricci.



PROMOSSO CHERUBINI – Non è parso un caso la promozione di Federico Cherubini, che da tempo affianca Paratici e si muove da direttore generale, nonostante la sua carica ufficiale dica altro (coordinatore delle squadre al di sotto della creatura di Pirlo). Scelta non casuale del club, che sembra si sia orientato a suddividere nuovamente le competenze tra un direttore generale e un direttore sportivo. Forse bisognerà aspettare il mercato di gennaio per avere chiarezza in merito al futuro dirigenziale della Vecchia Signora, ma la scadenza nel 2021 impone tempistiche che non vadano per le lunghe. Sia per la conferma di Paratici, sia per la rivoluzione.