di Stefano Agresti

I soldi per Vlahovic la Juve li ha trovati subito. Grazie al Tottenham. Grazie a Paratici, che del club bianconero è stato l’uomo mercato fino a pochi mesi fa. I 70 milioni che il club londinese pagherà per Kulusevski e Bentancur quasi pareggiano l’investimento che la società di Agnelli ha deciso di fare per acquistare il centravanti serbo dalla Fiorentina. Un colpo spettacolare. Per la Juve, ovviamente.



E’ curioso il modo di muoversi del Tottenham sotto la guida di Paratici. Sembra quasi che il dirigente italiano voglia dimostrare che i giocatori scelti da lui nelle scorse stagioni abbiano effettivamente il valore che gli ha dato in passato. In particolare Kulusevski, acquistato due anni fa - e portato a Torino diciotto mesi fa - versando all’Atalanta 35 milioni più bonus. Dopo una stagione e mezza molto deludente, per Paratici lo svedesino ha addirittura aumentato il suo valore di mercato. Strano, no? Un’operazione non uguale, ma simile, l’ha chiusa l’estate scorsa, quando ha portato a Londra il difensore Romero, pagandolo 50 milioni; un anno prima aveva venduto lo stesso argentino all’Atalanta alla metà dei soldi. Con un po’ di cattiveria, ma anche con realismo, potremmo dire che Paratici ha finalmente realizzato un grande colpo per la Juve prendendosi Kulusevski e Bentancur a quelle cifre. Il colpo che nelle ultime stagioni - nelle quali aveva gestito in prima persona il mercato bianconero - non gli era riuscito. Anzi, aveva fatto il contrario: da Ramsey a Rabiot, su molti dei fallimenti bianconeri più recenti c’è la sua firma. Mosse che hanno creato grandi problemi alla società di Agnelli, la quale ha dovuto gestire e pagare calciatori con ingaggi monstre ma dal rendimento molto scadente.



