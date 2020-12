L'acquisto di uno dei calciatori più influenti del panorama calcistico americano oggi, Weston McKennie, potrebbe aver aperto un nuovo mercato per la Juventus. I bianconeri guardano ai calciatori più interessanti dell'MLS; questo è quanto riporta Tuttosport: "La Juventus vorrebbe prenotare Reynolds, ma il terzino di Dallas non è l'unico statunitense sott'osservazione. Oggetto di valutazioni è anche Julian Araujo, altro laterale destro di 19 anni, protagonista con i Los Angeles Galaxy. Nella lista a stelle strisce di Paratici figurano anche due 2003: Caden Clark e Ricardo Pepi. Il primo è un centrocampista dei New York Red Bulls e il secondo un attaccante di Dallas".