Le parole di Fabio Paratici a Sky Sport nel prepartita di Juventus-Dinamo Kiev di Champions League: ​"L'arbitro Frappart? È stata abbattuta un'altra barriera, e la cosa fondamentale è che è molto brava. Pirlo e i giovani? Quello sulla personalità è un discorso più generale: quando un giocatore arriva alla Juve da squadre meno blasonate viene con tanto entusiasmo, ma in club come la Juventus, Real, Bayern etc etc il peso dei palloni è diverso. Ci sono responsabilità e obiettivi maggiori. È normale quindi che ci sia qualche difficoltà nel primo periodo. Tutti i grandi campioni all'inizio hanno avuto qualche difficoltà. Tipo De Ligt, che oggi diciamo tutti che è uno dei più grandi difensori al mondo, mentre per i primi sei mesi dell'anno scorso ravvisavamo le sue difficoltà... PIRLO E I GIOVANI - "Andrea lo conoscevo da calciatore e l'ho trovato anche migliorato. Rispetto a quando è arrivato continua a imparare e migliorare, perché oltre a essere una gran persona di calcio è anche molto intelligente. C'è anche chi non supera il primo periodo di difficoltà, ma occorre dare il giusto tempo di lavorare ad allenatore e giocatori. La Juve è un modo di vivere, è una grandissima fortuna passare dallo stile Juve e da quello di altri grandi club: quest'anno abbiamo scelto questa strada e la perseguiamo con grande convinzione: siamo all'inizio di un percorso e come tutti i percorsi ci sono salite e discese e non si possono prendere scorciatoie. Siamo in salita, arriverà la discesa!"