Fabio Paratici, direttore dell'area sportiva della Juventus, ha parlato prima del big match contro il Napoli all'Allianz Stadium ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni:



SARRI - "La Juventus, al di là di Sarri, che è un grande allenatore riconosciuto a livello internazionale, ha sempre avuto ottime squadre in Europa, che è merito anche di chi lo ha preceduto in panchina".



CHIELLINI - "Ci dispiace moltissimo per Giorgio, per la persona che è e per l'importanza che ha nel club. Siamo una squadra attrezzata, abbiamo i giocatori per sostituirlo nel migliore dei modi".



MERCATO - "Per tutte le squadre sia allo stesso modo. Non è solo programmazione, è anche opportunità che si presentano in entrata e in uscita. Al di là degli imprevisti, ci sono per tutte le squadre. Rimarremo così se non ci saranno opportunità".



DYBALA - "Possiamo escludere che vada via in questa sessione. La foto con la fascia? La Juve come squadra è un grande gruppo di persone".



PERSONE ALLA JUVE - "Si sottolinea poco questo aspetto, la squadra vince in Italia da otto anni, gioca grandi stagioni in Champions, ha sempre motivazioni. E' tornato Buffon, abbiamo riportato qui Bonucci, ma anche Barzagli, Pirlo e gli altri. E' un aspetto sottovalutato, sono 3.000 giorni che sono primi in classifica, ma sono sempre i primi ad arrivare".