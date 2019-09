Isco è un nome che è tornato spesso negli ultimi mercati della Juventus. Il talentuoso centrocampista del Real Madrid doveva essere il grande regalo della scorsa estate, ma alla fine non è arrivato. Fin da dicembre però, come riporta Calciomercato.com, i contatti erano stati avviati. Incontri, telefonate, tentativi che hanno trovato il loro picco verso febbraio, quando le merengues avevano aperto al trasferimento. Il prezzo? 90 milioni di euro, tanti, ma una cifra che Fabio Paratici avrebbe speso per fare le fortune della Juventus.



CAMBIO DI ROTTA -.Le fortune della Juventus di Allegri, andrebbe però puntualizzato. Infatti, il nome dello spagnolo è stato il più caldo fintanto che il tecnico livornese è rimasto alla guida dei bianconeri. Le due parti sono state vicine, anche perché Isco era il nome principale del mercato dell'ex allenatore juventino, ma il banco è saltato con l'arrivo di Sarri, che non ha ritenuto una priorità una spesa così importante in quella zona del campo. Così, i riflettori si sono spostati su Matthijs de Ligt, di pari passo con la riconferma in panchina di Zinedine Zidane che ha convinto i blancos a non sacrificare il talento di Isco sul mercato.