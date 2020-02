Ai microfoni di DAZN, Fabio Paratici presenta Juve-Fiorentina e fa un bilancio dell'ultimo mercato bianconero. Ecco le sue parole.



EMRE CAN - "Abbiamo una rosa competitiva e il mister la sfrutta come meglio crede. Sappiamo benissimo che nel calcio moderno non si gioca in 11 ma in 14 con i tre cambi che sono sempre fondamentali. Emre Can è un giocatore importante a livello europeo, da noi ha fatto una buona annata nella scorsa stagione e quest’anno per il tipo di gioco che sviluppiamo non rientrava nei nostri piani ma resta sempre un giocatore di spessore senno non veniva pagato cosi tanto dal Dortmund”.