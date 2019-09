Fabio Paratici, direttore dell'area sportiva della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita delle ore 15 contro la Spal. Queste le sue dichiarazioni:



SPAL E INFORTUNI - "Siamo abituati a giocare tante partite di seguito, pensiamo una partita per volta, poi affronteremo tutte le altre. Non siamo preoccupati, ma concentrati. Infortuni? Soltanto Matuidi è inedito nel ruolo, per il resto siamo la formazione migliore possibile per Sarri".



MANDZUKIC - "Stiamo valutando, anche lui sta valutando con calma. E' un grande giocatore, lo ringraziamo, è un ragazzo speciale per noi. Se riterrà opportuno partire saremo felici di accontentarlo".



EMRE CAN - "Fuori dai titolari? E' una scelta di Sarri, si sta allenando bene. Il mister lo apprezza, troverà spazio in futuro".