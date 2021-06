Nel corso della conferenza d'addio alla Juventus, Fabio Paratici racconta il mancato scambio tra Dybala e Lukaku, ai tempi al Manchester United: "Quando fai il mio lavoro devi considerare tutti gli aspetti ed essere elastico: parti con un'idea ma purtroppo anche chi sta vicino a me dice troppo, succedono cose, intoppi, e devi essere pronto a saper cambiare. Poi ci sono dei lati che non possiamo svelare del tutto, che indicano la strada per determinate operazioni. Dybala è un grandissimo giocatore, che ha dato tantissimo alla Juventus, e io sono uno dei maggiori responsabili del suo arrivo alla Juve. Arrivò con un anno di Serie A all'attivo a Palermo, noi abbiamo fatto una scommessa molto rischiosa comprandolo a 40 milioni".