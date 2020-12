Così il direttore bianconero Fabio Paratici nel prepartita di Juventus-Atalanta: "Affrontare l'Atalanta è sempre difficile: negli ultimi 4-5 anni hanno fatto un grandissimo lavoro, dobbiamo tutti far loro i complimenti ed essere orgogliosi come calcio italiano. Sia il club che l'allenatore. E nell'ultimo anno e mezzo in Champions League hanno portato alto il nome del calcio italiano."

LA STAGIONE E LA JOYA - "Sapevamo che cambiando allenatore avremmo avuto bisogno di qualche partita in più, anche per il mancato rodaggio. Dybala? Il presidente Agnelli ha chiarito la situazione attuale: con Paulo abbiamo un ottimo rapporto e abbiamo investito tanto su di lui, anche come numero 10 della Juve. È un ragazzo eccezionale, supporta i nostri colori e gioca sempre anche quando non è al meglio, come quando aveva i problemi intestinali di recente e non riusciva ad allenarsi a dovere. Prossimamente incontreremo di sicuro il suo agente: era già in programma, ma per motivi anche di covid non siamo riusciti a incontrarci di persona, ed essendo un argomento molto delicato, anche per rispetto di Dybala stesso vogliamo fare tutto di persona".

PAPU GOMEZ - "Non è un obiettivo di mercato per noi, è un bravissimo giocatore ma noi siamo molto contenti dei nostri".