La Juventus chiude una sessione di mercato complessivamente positiva, più per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni, con qualche situazione ancora in stand by (quella di Sami Khedira, per esempio). La ciliegina sulla torta è stato l'annuncio di Federico Chiesa, inseguito per un anno intero e arrivato per 60 milioni dalla Fiorentina. Per lui come per altri acquisti di questo mercato, la Juve ha chiuso l'affare in prestito con diritto o obbligo di riscatto; difficilmente in tempo di Covid si sono visti trasferimenti a titolo definitivo. Tutte le trattative chiuse con questa modalità, hanno permesso alla Juve di spendere un totale di 18 milioni per quest'anno, ma che nel prossimo biennio, se dovessero essere riscattati tutti i prestiti, la spesa sarebbe di 110,5 milioni.



