Fabio Paratici e i colpi... sfumati. Uno su tutti: Carlos Bacca. A raccontarlo è Grand Hotel Calciomercato, secondo il quale il dirigente bianconero cinque anni fa è stato vicino all'attaccante attualmente al Villarreal e all'epoca al Milan. "Lo stiamo per fare al West Ham" aveva annunciato l'intermediario dell'operazione a Paratici. In quel momento la Juve stava lavorando per la cessione di Zaza che aveva appena segnato al Napoli il gol-scudetto: "Se Bacca va al West Ham Zaza può andare al Milan". Ma non ci furono i presupposti per una trattativa.



Così Paratici provò a prendere direttamente Bacca: "Lo portiamo alla Juve! - disse all'agente - l'allenatore vuole come titolare, abbiamo già preso Higuain e stiamo vendendo Zaza. Se guadagna 4 milioni noi gliene diamo 5. Avete già l'accordo col West Ham? Cosa preferite tra loro e la Juve?". Nessun dubbio. Così Paratici prova a chiudere il cerchio proponendo Zaza al West Ham, che a quel punto non prendeva più Bacca. Alla fine l'attaccante italiano a Londra andò davvero, ma Bacca alla Juve non si è mai più fatto. Motivo? Non c'era mai stato un vero interesse da parte della Juve, che voleva solo piazzare la propria punta. Il bluff di Paratici tra Italia e Inghilterra è andato a segno, con Bacca che rimase al Milan.