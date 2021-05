La media punti durante l'anno (78 in 38 partite di Serie A, più eliminazione agli ottavi di Champions League) è la più bassa di tutto il ciclo del decennio juventino. Per questo Andrea Pirlo è ancora decisamente in discussione sulla panchina bianconera nonostante la vittoria di Supercoppa e Coppa Italia. In questi giorni la dirigenza sta discutendo del futuro non solo dell'allenatore, ma anche del direttore Fabio Paratici. A spiegarlo è Sky Sport. Una volta deciso, o contestualmente alla decisione, sul destino di Paratici, arriverà anche quella sul destino di Pirlo.