Una Juve sempre più francese, almeno nelle intenzioni. Il mercato bianconero sarà fatto anche di micro colpi, non soltanto dai grossi nomi: Paratici, stando alle ultime raccolte da Tuttosport, è al lavoro per due talentuosissimi prodotti del settore giovanile del Lione. In primis l'attaccante Amine Gouiri, classe 2000 (chiacchierato anche nell'ultimo incontro tra la Juventus e il presidente Aulas su Ndombelé); quindi il trequartista Mathis Rayan Cheriki (2003). Martedì è stato il giorno dell'esplorazione, dei primi sondaggi e delle chiare volontà palesate dal capo dell'area sportiva bianconera, specialmente su Guoiri, già blindato da Aulas fino al 2022.