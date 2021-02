"Vergognati,!". Paratici e Nedved protestano all'indirizzo del quarto uomo di Napoli-Juve, reo di non aver segnalato a Doveri un fallo da ammonizione che avrebbe portato Di Lorenzo a ricevere un giallo per la trattenuta del terzino su Chiesa. Palese nervosismo, quello mostrato dalla coppia di dirigenti bianconeri, per una direzione arbitrale - complice soprattutto il rigore concesso al Napoli - che non è affatto piaciuta al club, come dimostrato anche dalle parole di Pirlo a fine partita. Ecco il VIDEO pubblicato da un giornalista napoletano sul proprio profilo Twitter.