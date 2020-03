Una quarantena d'altri tempi, stavolta per altre cause. Ben più leggere. Fabio Paratici, nel nuovo format juventino 'A casa con la Juve', ha raccontato tanti aneddoti. Tra questi, uno sulla sua permanenza forzata in Polonia: "Ti posso dire che siamo partiti per vedere due partite in Polonia e ci sono rimasto 10 giorni di fila, chiuso dentro, ma per neve. E ti assicuro che il polacco non è la mia lingua preferita e non c'era tutta questa tecnologia. Andavo all'internet point e ci stavo 20 ore. Andavo a letto molto tardi, ed ero in questo albergo a Cracovia, chiuso dentro, quando è arrivato il conto alla Sampdoria del mio internet point me l'hanno tolto dallo stipendio".