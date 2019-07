La Juventus vuole Mauro Icardi, Mauro Icardi vuole la Juventus. Il terzo incomodo si chiama Napoli, mentre da convincere resta soltanto, si fa per dire, l'Inter. Aurelio De Laurentiis è pronto al duello faccia a faccia con il club bianconero per l'attaccante argentino e ha 60 milioni di euro sul piatto per convincere Beppe Marotta, che sarebbe ben contento di cederlo agli azzurri piuttosto che alla sua ex squadra. Come racconta oggi La Gazzetta dello Sport, però, Icardi è orientato ad accettare soltanto la proposta della Juventus e il suo agente Wanda Nara è al lavoro per concludere l'affare con Fabio Paratici. LA PROMESSA - Il direttore dell'area sportiva bianconera avrebbe fatto una promessa a Icardi e al suo entourage, come riportato da Calciomercato.com: lo vuole alla Juventus e da qui ad agosto farà più di un tentativo in questo senso. Prima, però, bisogna cedere gli esuberi, da Gonzalo Higuain a Mario Mandzukic, così da aspettare e sperare anche che il prezzo dell'argentino si abbassi ulteriormente. Icardi ha per questo giurato priorità alla Juventus, lasciando il Napoli in stand-by. La scelta di Paratici, però, non coinvolge Paulo Dybala: Maurizio Sarri lo vuole in bianconero. Per Icardi, dunque, sarà un affare lungo e complicato, ma la Juventus è più che mai in pole.