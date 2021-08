Non solo il West Ham e Juventus, ora alla corsa asi è aggiunto anche il Tottenham. Dopo aver chiuso l'operazione Romero che ha coinvolto anche indirettamente la Juve, le strade di Fabio Paratici e i bianconeri potrebbero incrociarsi di nuovo; stavolta come concorrenti per arrivare al difensore della Fiorentina col contratto in scadenza nel 2022, e che ha già fatto sapere di non volerlo rinnovare.