Paratici e la doppia opzione Conte-Allegri: il Milan vuole la Juventus del passato, come ha fatto l'Inter

L'abitudine di "copiare" la Juventus in Italia

"La Juve è quel club perché fa le cose giuste facendo le scelte giuste con le persone giuste", così parlavanella conferenza stampa di presentazione da nuovo allenatore bianconero. Ecco, le scelte, che probabilmente non sono state certo tutte giuste negli ultimi anni, lo erano invece nell'incredibile ciclo dei nove scudetti vinti consecutivamente. D'altronde,

E non è un caso infatti se quella Juventus è stato il modello che c'è già chi ha seguito e chi vorrebbe farlo adesso. Un modello rappresentato chiaramente anche dagli uomini.Il tecnico era stato la spinta primaria affinché la Juve tornasse a vincere e aprisse un ciclo; con Marotta invece fondamentale nella crescita della società passo dopo passo e poi nel consolidare lo status raggiunto. Copione che, se pur con dimensioni ben differenti e minori, si è ripetuto all'Inter, che ha riconquistato lo scudetto con Conte e negli ultimi anni, anche dopo l'addio del tecnico, è stato il club ad alzare più trofei in Italia.In qualche modo,reduce da una stagione fallimentare. Non ci sarà Marotta, che ovviamente rimarrà all'Inter, dove è diventato anche presidente,. L'ex direttore sportivo della Juventus e del Tottenham è ad un passo dal tornare in Italia a lavorare dopo anche la squalifica che terminerà a metà luglio.. Vi ricorda qualcosa vero? Oltre all'attuale allenatore del Napoli, su cui c'è anche la Juventus e il cui futuro è tutt'altro che certo, un altro candidato per i rossoneri è Massimiliano Allegri, altro ex Juventus.Insomma, scegliere le persone giuste, quelle che alla Juventus hanno vinto tanto e costruito il ciclo più vincente nella storia italiana, è una prassi che gli altri grandi club d'Italia non sembrano voler smettere di seguire. Ma neanche la stessa Juventus, che infatti, dopo aver fatto tornare Allegri, senza ottenere i risultati sperati inizialmente, ha riaperto concretamente a Conte.