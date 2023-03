Il giorno chiave perè il 19 aprile, data in cui ilsi esprimerà sul ricorso presentato dal dirigente italiano dopo l'inibizione di 30 mesi inflitta dalla Figc per il caso Juve. Se la squalifica verrà confermata, anche in caso di addio al Tottenham un ritorno in Italia non sarebbe possibile. Se invece la sentenza dovesse essere ribaltata - o anche ridotta ai minimi - non è escluso che Paratici possa tornare in Serie A se dovesse separarsi dagli Spurs. Idee, ipotesi e scenari futuri: il Tottenham prepara la rivoluzione, Conte e Paratici verso l'addio.