Fabio Paratici, a margine della conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri, ha confermato il forte interesse della Juventus per Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, che il 1° luglio si svincolerà dal PSG, è da anni un pallino dei bianconeri che non sono mai stati così vicini a lui. “Vogliono arrivarci in tanti, noi facciamo la nostra corsa”, le parole del responsabile dell’area sportiva juventina. Il club campione d’Italia, come vi abbiamo anticipato, ha deciso di accelerare sul fronte Rabiot formalizzando alla madre-agente Veronique una proposta di ingaggio vicina ai 7 milioni netti con bonus a stagione.