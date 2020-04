La Juventus ha portato a termine l'acquisto di Dejan Kulusevski dall'Atalanta. Lo svedese si trasferirà in bianconero al termine della prossima stagione ma come scrive proprio la stampa svedese i nerazzurri erano convinti di avere in mano la firma del calciatore attualmente in prestito al Parma. Tuttavia la contromossa bianconera in silenzio ottenendo il sì del giocatore li ha sorpresi con Paratici che ha dato a Marotta la prima beffa di mercato.