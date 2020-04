1









Da giovane semi-sconosciuto a potenziale titolare. Ne ha fatta di strada Rodrigo Bentancur da quando nell'estate 2017 è arrivato alla Juventus. L'uruguaiano rientrava in un accordo col Boca Juniors legato al trasferimento di Tevez, Calciomercato.com ha svelato un retroscena di mercato legato al centrocampista bianconero. Sul giocatore c'è forte il Milan che vuole portarlo in Italia, l'opzione della Juve per prenderlo è di circa 12 milioni: tanti per quella che all'epoca era una riserva del Boca Juniors. Troppi secondo molti. Non per Fabio Paratici però, che seguendo l'istinto e andando contro alcuni pareri ha affondato il colpo. Qualcuno pensava fosse solo un dispetto al Milan, i tifosi del Boca festeggiavano sui social per averlo venduto a quella cifra. Oggi Bentancur vale almeno quattro/cinque volte tanto, la Juve ha rifiutato un'offerta di 45 milioni dell'Atletico Madrid blindandolo per il futuro. E quei 12 milioni spesi tre anni fa si sono rivelati una grande intuizione.