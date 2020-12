Al centro del caso Suarez è finito Fabio Paratici. Il CFO bianconero, rispondendo alle domande di Sky Sport, ha confermato la bontà delle sue azioni: "Se mi comporterei nello stesso modo? Certamente sì, assolutamente". Non solo: nella vicenda si è fatto sempre più centrale il ruolo della ministra Paola De Micheli, amica d'infanzia del dirigente juventino, che si è mossa in prima persona per aiutare Paratici. "Sono amico di Paola De Micheli da quando siamo ragazzi, siamo cresciuti insieme nella stessa città. Mi sembra noto che anche lei abbia già chiarito la sua posizione ieri, non c'è molto da aggiungere",, le parole di Paratici.