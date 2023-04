Come racconta Gazzetta, l'avventura di Fabioal Tottenham è durata meno di due anni, quella di Federicocon la Juventus è destinata a concludersi entro l’estate. È l’effetto della sentenza del Collegio di Garanzia del Coni, che giovedì ha confermato la condanna della Corte Federale d’Appello nei confronti dei due dirigenti: 30 mesi di inibizione per il primo e 16 per il secondo nel processo sportivo sulla Juventus per il filone delle plusvalenze sospette. Significa che Paratici e Cherubini non potranno svolgere le loro mansioni per un periodo decisamente lungo, un brutto colpo per la carriera di entrambi.