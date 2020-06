2









Fabio Paratici parla a Rai Sport.



MODELLO TEDESCO - "Solo chi è contagiato si ferma? Si va verso... sarebbe importante arrivare a questo risultato, per la regolarità del campionato".



DYBALA - "Non siamo preoccupati, abbiamo accennato il discorso con l'entourage. Ottima relazione con loro, siamo fiduciosi e ottimisti. Aumento? Comprensibile da parte di tutti i lavoratori che rinegoziano il loro contratto".



ZANIOLO - "Non è il momento di parlare di mercato, ne abbiamo parlato troppo. Quando non c'è calcio giocato si parla solo di mercato, stasera ci godiamo la ripartenza del calcio italiano"