Il CFO della Juventus Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d’inizio di Juventus-Atalanta: “Per qualsiasi squadra è difficile subire 3 gol in 5 minuti. È successo 7-8 anni fa con la Fiorentina. ma andiamo avanti e giochiamo la partita successiva, tra tre giorni giocheremo con il Sassuolo. Non dobbiamo pensare troppo a questo, anzi penare a quello che verrà a iniziare da stasera.



SU DYBALA - "Ci stiamo parlando con una certa continuità con i suoi manager. È un giocatore molto importate, anche quando abbiamo fatto l'investimento per lui. È stata una scommessa per la società, ci abbiamo sempre creduto, gli abbiamo dato la maglia numero 10 che ha un importanza simbolica per al Juve, la fiducia in Paulo c'è sempre stata, speriamo e crediamo sia il futuro della Juve".