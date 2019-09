Il ds della Juventus Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall'inizio di Juventus-Verona: "Da Dybala ci aspettiamo che faccia quello che sa. E' un grande campione e il numero dieci della Juventus, vogliamo che si dedichi alla causa come ha fatto in questi anni. Buffon? Mi sembra non se ne sia mai andato, è naturale vederlo qui. Oltre a essere il miglior portiere nella storia del calcio, è anche una persona speciale: ha dato tanto sia al club che a me. Stando vicino a questi campioni si impara moltissimo". TRA CHAMPIONS E MERCATO - Emozioni altalenanti a Madrid, dalla felicità per il doppio vantaggio alla delusione per una vittoria mancata: "La Champions è così, non si può regalare nulla. Appena ci si distrae c'è il rischio che succeda qualcosa di decisivo. Siamo abituati a queste emozioni. Mandzukic? La situazione è in stallo. In Qatar c'è tempo fino al 30 settembre, aspettiamo notizie nei prossimi giorni".