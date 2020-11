1









Fabio Paratici ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dal calcio d'inizio di Benevento-Juventus, valida per la 9^ giornata di Serie A e che, senza Cristiano Ronaldo non convocato e lasciato a riposo da mister Pirlo, costituirà un'occasione d'oro per Paulo Dybala. Queste le parole di Paratici sulla Joya: "Su Dybala siamo molto tranquilli, come lo eravamo su De Ligt l'anno scorso quando quasi tutti lo criticavano. Allo stesso modo siamo tranquilli su Paulo, sappiamo che è molto esigente verso se stesso e anche quest'anno ci darà una grande mano e sarà decisivo come sempre".