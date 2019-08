Fabio Paratici parla a Sky Sport prima della gara contro il Parma: "Mercato in panchina? E Dybala, qual è il messaggio? Non è una situazione legata al mercato, è il 10 della Juve ed è un grande 10. Siamo felici che sia così. Anche in passato, sia con Allegri che con Conte, ad inizio anno spesso ci vuole tempo per inserire i nuovi. Oggi andiamo così.



I tifosi chiedono Icardi ad Agnelli? Abbiamo un parco attaccanti di livello internazionale, invidiato da tutti. Siamo molto contenti, abbiamo giocatori che se conteggiamo il numero di gol in carriera è impressionante. Incredibile.



Se lo darei all'Inter? Ho già risposto due volte. Noi in questo momento siamo molto contenti di ciò che abbiamo. E' molto difficile migliorare questa rosa, crediamo di esserci riusciti puntellando le posizioni che avevano bisogno. Il attacco abbiamo Higuain, un grandissimo centravanti al rientro, poi Mandzukic, Paulo, bernardeschi, Douglas Costa. E Ronaldo, che ormai sembra un normale giocatore della Juve, dopo un anno.



Se incontrassi Marotta? Nel mercato possono succedere tante cose. Io credo che se e quando succederà quando ci siederemo a un tavolo per discutere di calciatori sarà sempre in maniera cordiale. Come con tutti. Se ne uscirà il Presidente del Consiglio? Lo spero.



Mercato fatto? Non è tanto dove fossimo carenti, noi avevamo già grandi calciatori, ce ne saranno 22 che hanno giocato finali di Champions e così via. Ma anche dove necessitassimo numericamente di coprire dei buchi. Tra difesa e centrocampo per esempio, al di là dell'aspetto qualitativo.



Rinuncia Cancelo? Il problema è che i giocatori della Juve si spostano solo per andare in grandissime squadre, una decina, per salari, trasferimenti e status. Quando si presenta una delle 10 top e chiede un calciatore, anche lui può esserne attratto. Lui ha dato il suo benestare, noi abbiamo sempre cercato Danilo e abbiamo pensato che per caratteristiche fosse utile questo scambio".