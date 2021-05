Fabio Paratici potrebbe ripartire subito. A raccontarlo è Sky Sport, che sottolinea come l'ormai ex capo dell'area tecnica juventina potrebbe ora prendere in seria considerazione la proposta di tanti club - soprattutto esteri - che hanno chiesto informazioni circa la sua disponibilità a sposare un nuovo progetto tecnico. In particolare, a chiedere informazioni sono stati Manchester United e Chelsea. Ma anche il Tottenham potrebbe essere una soluzione. Insomma, l'Inghilterra chiama e Paratici potrebbe rispondere. Pure a stretto giro.