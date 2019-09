La Juventus resta interessata a Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma che è da tempo nel mirino del Chief Football Officer della Juventus Fabio Paratici. Come riporta Calciomercato.com, la società bianconera continua a monitorare i progressi del centrocampista della Roma e non è da escludere un nuovo assalto in estate. Tutto dipenderà dalla richiesta del club giallorosso: la Juve non è disposta a fare follie per Zaniolo.