"Rakitic? No, la rosa è completa ed è una delle migliori d'Europa, siamo contenti dei nostri calciatori", così Fabio Paratici, direttore dell'area sportiva della Juventus, ha chiuso le porte al possibile acquisto del centrocampista del Barcellona, che sembra pronto a lasciare i blaugrana già nel prossimo mercato di gennaio. Via libera, dunque, per l'Inter, interessata al centrocampista croato per rinforzare il reparto di Antonio Conte. Su Rakitic, però, è forte anche l'interesse dall'Inghilterra, in particolare di Manchester United e Tottenham.