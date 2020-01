La Juve è a caccia di un terzino per far respirare i titolari. Il rinforzo per il mercato di gennaio potrebbe arrivare proprio sulle fasce, dove, però, Fabio Paratici ha respinto un terzino proposto: si tratta dell'esterno del Psg Layvin Kurzawa, offerto da intermediari alla Juve per gennaio (il giocatore è in scadenza di contratto), ma non convince.