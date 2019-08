di Nicola Balice

Alla fine è questione di punti di vista. Dalla Continassa dopo i frenetici ultimi giorni di mercato inglese, si cerca di esaltare uno stato di calma apparente. Il mercato in entrata ha visto Fabio Paratici centrare l'obiettivo primario (un difensore centrale di livello internazionale, Matthijs de Ligt), le altre operazioni hanno completato la rosa tra centrocampo e difesa, il rapporto acquisti-cessioni è più o meno in pareggio, le plusvalenza non sono mancate. Eppure a due settimane dal gong, i punti di domanda rimangono ancora tanti. Guardando il tutto da fuori, infatti, non si può che notare come ci siano ancora casi aperti, tra campo, mercato e bilancio.



COSA NON VA – Si predica soddisfazione quindi in casa Juve. D'altronde la rosa bianconera appare ancora di gran lunga la migliore in Italia, nonostante le ultime vittorie dell'Inter nell'eterna lotta tra Paratici e Beppe Marotta. Però la preoccupazione seppur mascherata, c'è. Un monte ingaggi da quasi 150 milioni netti, cui aggiungere tutti i bonus, è un fardello che la Juve rischia di poter non gestire sul lungo periodo. La lunga lista di esuberi rimane un problema ben oltre quella lista Champions che ad oggi costringerebbe a quelle scelte imbarazzanti annunciate da Maurizio Sarri, perché dire a campioni come Blaise Matuidi o Mario Mandzukic che devono restare fuori non è effettivamente semplice. E per tornare ad acquistare, bisognerà vendere anche più di quei tre giocatori di troppo in lista Champions (considerando come per Perin e Pjaca ormai l'ipotesi di una cessione da rimandare a gennaio sia sempre più concreta, aspettando il completo recupero). A due settimane dal termine restano in uscita Daniele Rugani e Matuidi, Mandzukic e ancora uno tra Dybala o Higuain. Cessioni necessarie per arrivare a Mauro Icardi, anche se la legge è uguale per tutti: c'è chi è spinto alla porta senza successo e chi in caso di offerta giusta potrebbe ugualmente partire, motivo per cui è risalito agli onori della cronaca persino Emre Can tra i sacrificabili. Senza dimenticare gli equivoci ancora in essere attorno alla Joya, scaricato come altri, più di altri. E ora aspettando l'affondo del Psg vede avvicinarsi quello spettro nerazzurro che la Juve vuole evitare in ogni modo. Ma che rischia di essere unica soluzione con quello scambio con Icardi che sembra potersi concretizzarsi. Insomma, secondo la Juve va tutto bene. Ma forse non proprio benissimo.